İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı - Son Dakika

İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, göçük altında kalan işçileri kurtardı. Yaralanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
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