İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı - Son Dakika

İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, göçük altında kalan işçileri kurtardı. Yaralanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Silifke, Mersin, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı 5 ayda okuduğu 250 kitapla gündem olan Atakan: Bir hedefim daha var, Cumhurbaşkanlığı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:38:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]