İnşaatın Çatı Katında Tüfekle Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
İnşaatın çatı katında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulunduÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatı katında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu.
İnşaatın çatı katında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu
ÇORUM - Çorum
'un Osmancık
ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatı katında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Olay, Yazı Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir inşaat halinde olan binada oynayan çocuklar çatı katında yenre yatan bir erkek cesedi buldu. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan incelemede tüfekle üzünden vurulan ve tanınmayacak halde olan gencin yanında bir adet de tüfek bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Osmancık ilçe Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin İstanbul
'da yaşayan Coşkun K.'ya ait olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:24 Kaynak: İHA
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