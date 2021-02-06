Olay, 17.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısında çalışma yapan işçi Hasan Özpınar, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Özpınar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özpınar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Özpınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Malazgirt, Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşattın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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