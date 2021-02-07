İnşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti

07.02.2021 09:35

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşen Hasan Özpınar (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşen Hasan Özpınar (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Çatıda çalışan işçi Hasan Özpınar, yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.  Ağır yaralanan Özpınar, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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