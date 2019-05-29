İnşaatın çatısı yandı

Sivas'ta bir inşaatın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta bir inşaatın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Şeyhşamil Mahallesi'nde bir inşaatın çatısında yangın çıktı. İnşaat işçileri bir süre müdahale ettikleri yangını söndüremeyince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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