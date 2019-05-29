İnşaatın çatısı yandı
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Sivas'ta bir inşaatın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas'ta bir inşaatın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:55 Kaynak: AA
Şeyhşamil Mahallesi'nde bir inşaatın çatısında yangın çıktı. İnşaat işçileri bir süre müdahale ettikleri yangını söndüremeyince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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