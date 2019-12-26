İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler - Son Dakika

İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler

6 saat önce

Kayseri'de bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna ederek indirdi.

İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler, System.String[]

Kayseri'de bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna ederek indirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı inşaatın çatısından sarkan birini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahısın ikna edilmesi için polisler çatıya çıkarken, mahalle sakinleri o anları pencerelerinden izledi.


Çatıya çıkan polislerin ikna çabaları sonrasında, şahıs çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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