İnşaatın çatısına çıktı; ekiplerden eşini istedi - Son Dakika

- İnşaatın çatısına çıktı; ekiplerden eşini istedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaatın çatısına çıkan adamı ikna etmeye çalışan ekiplerden eşinin gelmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Yeni Mahallesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Muharrem Ustaoğlu 6 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmeye kalktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi, polis ve Çaycuma itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kurtarma minderi açarken, polis ekipleri de çatıya çıkan şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekipler çalışırken çevredeki vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çatıdaki adamı izlediler. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabalarının ardından şahıs eşinin gelmesi üzerine çatıdan indirilerek karakola götürüldü.