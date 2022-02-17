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İNŞAATIN ÇATISINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA - Son Dakika

İNŞAATIN ÇATISINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA

17.02.2022 14:31

ANTALYA'da 4 katlı inşaatın çatısında sıva yapan 2 işçi önlem almadan, diğeri de beline bağladığı halatı demire tutturarak çalıştı.

ANTALYA'da 4 katlı inşaatın çatısında sıva yapan 2 işçi önlem almadan, diğeri de beline bağladığı halatı demire tutturarak çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta alınan iş güvenliği tedbiri, hayrete düşürdü. İş merkezi inşaatında aylardır çalışan işçiler, bu sabah çatı bölümüne geçti. 3 işçi bir yandan sıva yaptı, diğer yandan çatı ile duvarların bağlantı noktalarına kiremit döşedi. İşçilerden biri beline bağladığı halatı, çatıdaki demire tutturdu. Eğimli noktalarda belindeki halatı tutarak yürüyen işçiye bir arkadaşı da destek verdi. Diğer iki işçinin ise hiçbir önlem almadan çatıda çalıştıkları görüldü. İşçileri çalışma koşulları, kameralarca görüntülendi.

İNŞAATIN ÇATISINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
İNŞAATIN ÇATISINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
İNŞAATIN ÇATISINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA

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İş Güvenliği, Muratpaşa, Etiler, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNŞAATIN ÇATISINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNŞAATIN ÇATISINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA - Son Dakika
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