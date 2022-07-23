İnşaatın dördüncü katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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İnşaatın dördüncü katından düşen işçi ağır yaralandı

23.07.2022 11:30
İnşaatın dördüncü katından düşen işçi ağır yaralandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından yere düşen işçi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta usta olarak çalışan Erdal K., dengesini kaybederek dördüncü kattan yere düştü. Ağır yaralanan Erdal K. için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Ferizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatın dördüncü katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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