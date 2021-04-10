İnşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İnşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın 2. katından düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay Derince Çenedağ Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çenedağ Mahallesi Hülya Sokak ile Çağlar Sokak kesişiminde yapımı devam eden bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Şinasi A., bir anda dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü. Düşme sonucu yaralanan Şinasi A.'yı gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı

Tedavi altına alınan işçinin düşme sonucu belinden yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.