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İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

7 saat önce

ADIYAMAN'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal yaralandı.

İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Ataköy köyünde meydana geldi. Ev inşaatının 2'nci katında çalışan Abdulvahap Kartal, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kartal, Ataköy, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:16 Kaynak: DHA
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