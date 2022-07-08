İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu - Son Dakika
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İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu

08.07.2022 13:16

İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu İnşaat durdurulmaması için mağaranın kapatıldığı ileri sürüldü, ekipler harekete geçti Antalya'da bir inşaatın temel kazısında mağara çıktı.

İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu

İnşaat durdurulmaması için mağaranın kapatıldığı ileri sürüldü, ekipler harekete geçti

ANTALYA - Antalya'da bir inşaatın temel kazısında mağara çıktı. Mağaranın bulunduğu alanın taşlarla kapatıldığı iddiası üzerine ekipler harekete geçti.

Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında mağara bulundu. Mağaranın ortaya çıkmasının ardından inşaat yapımının durdurulması ihtimali nedeniyle kapatıldığı iddia edildi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekilen görüntülerde sarkıtlar bulunan mağaranın içi gözler önüne serildi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Müze Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemelerde mağara olduğu ileri sürülen alanın taşlarla kapatıldığı görüldü. İnşaat çalışmaları durdurulurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapması bekleniyor. Yapılan incelemelerde iddia edilen mağaranın olup olmadığı tespit edilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatın temel kazılarında mağara bulundu - Son Dakika

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