İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı - Son Dakika

İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı

22.04.2021 11:50
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı, System.String[]

BURSA'da, bir kooperatif tarafından 27 yıl önce inşaatına başlanan 110 dairelik site bitirilemedi.

BURSA'da, bir kooperatif tarafından 27 yıl önce inşaatına başlanan 110 dairelik site bitirilemedi. Çeşitli nedenlerle arsa sahibi ve müteahhitlerle davalık olan kooperatif üyeleri, ölüm tehditleri aldıklarını söyledi. Kooperatife büyük umutlarla üye olduklarını belirten Nadiye Yılmaz, "Bazı üyeler evlerine taşınamadan öldü. Projemiz tamamlanırsa sitemizin ismini 'Huzur' olarak değiştireceğiz" dedi.

Kentte 1994 yılında kurulan kooperatif, topladığı üyeler ile 110 dairelik site inşaatına başladı. Kooperatif yönetimi sitenin yapılacağı arsayı, sahibi Serdar D.'nin başka bir arsasına yurt binası yapma karşılığında alacakları konusunda anlaştı. Ancak iddiaya göre Serdar D., kendisiyle yapılan sözleşmeye uymayarak, arsanın tapusunu kooperatife vermedi. Bunun üzerine kooperatif yönetimi arsanın tapusunu almak için 2005 yılında dava açtı. 10 yıl süren dava süresince Serdar D. kooperatif tarafından kendisi için yapılan yurtları işletirken, site inşaatı ise bu sürede durduruldu. Dava sonucunda kooperatif yönetimi, arsanın tapusunu aldı.

Serdar D., 2009 yılında yurt inşaatının tam olarak bitmediği gerekçesiyle kooperatife tazminat davası açtı. İddiaya göre davaya bilirkişi olarak Serdar D.'nin başka bir davada avukatlığını yapan kişi atandı. Davada, kooperatifin Serdar D.'ye 7 milyon TL tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Kooperatif, dava sonucuna itiraz etti.Kooperatif yönetimi, 6 ay önce yapılan seçimle değiştirildi. İnşaatın bitmesi için çalışmalara başlayan yönetim kurulu üyeleri, eski taşeron firma sahibi M.K. ve müteahhit İ.B. tarafından ölümle tehdit edildiklerini öne sürdü. Kooperatifin 110 üyesi, evlerinin bitirilmesi için yetkililerden yardım istedi.'BİRÇOK KİŞİ EVLERİNE TAŞINMADAN ÖLDÜ'Yaşadıkları süreci anlatan kooperatif üyesi Nadiye Yılmaz, "Nazlı Yapı Kooperatifi, yıllardır bitmeyen, zulüm çeken bir kooperatif. Burada toplamda 110 aileyiz. Sayıya vurduğumuz zaman 400-450 kişiye tekabül ediyor. Birçok insan kooperatifin bittiğini göremeden öldü. Bu kooperatifte sayısız sorun var. Toprak sahibi, 10 yıl boyunca bize tapu vermedi. Biz mahkeme kararıyla tapuyu aldık. Daha sonra toprak karşılığı yaptığımız yurtları 10 yıl boyunca kendisi işletti ve 5 yıl önce bu yurtları yıktırdı. Bu yurtlar yerine gayet lüks apartmanlar yaptırdı. Oradan da gelir kazandı. Hala kooperatifimizde oturamıyoruz. Yıktırdığı yurtlarla ilgili bize tazminat davası açtı. Açtığı davada bilirkişilik yapan kişi, kendisinin başka bir davadan avukatlığını yapan kişi. Biz buna itiraz ettik fakat 'Kovuşturmaya gerek yoktur' cevabını aldık. Kendisinin başka davada avukatlığını yapan kişi, bizi faiziyle birlikte 110 aileyi 6-7 milyon liraya tekabül eden bir faize karar kıldı. Yerel mahkeme de böyle bir karar verdi. Bu kadar aile, bu kadar acı çekerken, evlerimize taşınamamışken, usulsüzce bize hükmettikleri bu tazminat kararıyla biz yıkıldık. Şu an dava İstinaf Mahkemesi'nde ama bizler endişeliyiz" dedi.'TEHDİT EDİYORLAR'6 ay önce yönetim kurulunun değiştiğini söyleyen Yılmaz, "Yeni yönetim bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat burası 3 müteahhit değiştiren bir kooperatif. Eski müteahhitler yeni yönetimi sürekli tehdit ediyor. O yüzden biz çok mağduruz" diye konuştu.

Civarda bitmeyen 3 kooperatifin olduğunu belirten Nadiye Yılmaz, "3 kooperatifin altından da aynı isimler çıkacak. Bunlar bitmeyen kooperatifler. Bizi mağdur eden isimler aynı. Kooperatif dar gelirli aileler için mükemmel bir yapılanma. Bu dönemde ev sahibi olmak çok zor. Kooperatif gibi yapılanmalar sayesinde bizler ev sahibi oluyoruz. O kadar kötü niyetli insanlar var ki, ne yazık ki bu dar gelirli aileler daire sahibi olmayı beklerken misli fazlasıyla para ödemelerine rağmen daire sahibi olamıyorlar" ifadelerini kullandı.'6 AY ÖNCESİNE KADAR ASANSÖRÜMÜZ YOKTU'Toprak sahibi ile olan anlaşmazlıklarını anlatan Yılmaz, "27 yıl önce temelleri atıldı. Toprak sahibi yüzünden 2005-2015 yılları arasında 10 yıl boyunca buraya çivi çakamadık. Daha sonra, geçmiş yönetimimiz sağlıklı çalışmadığı için yine kanımız emilmeye devam edildi. Yeni yönetim gelene kadar asansörümüz yoktu. Küçük çocuklarımın asansör boşluğundan düşme tehlikesi vardı. Biz asansör boşluklarına tahtalar çiviledik. Çevre düzenlememiz yok. Çamurun içinde yaşıyoruz. Yeni yönetim geldikten sonra işlemler hızlandı ve dolayısıyla insanlar daha yeni evlerine taşınmaya başladı. 45 aile son 6 aylık süre zarfında taşındı. Biz, üzerimize yük olan, toprak sahibiyle alakalı usulsüzlük kaynayan bu davadan kurtulmak istiyoruz. Tehditlerden kurtulmak istiyoruz" dedi.'KOOPERATİFİN ADINI 'HUZUR' OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Bazı üyelerin evlerine taşınamadan hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz, "Bu kooperatife yazılan birçok insan öldü ama onların torunları ve çocukları bu kooperatifte yaşasın. Kooperatifimizin adını, Nazlı Yapı Kooperatifi'nden 'Huzur Sitesi'ne dönüştüreceğiz. Çünkü biz huzur istiyoruz" dedi.


İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı

Kooperatif, Mahkeme, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti         
12:35
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı         
11:37
2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş         
11:05
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi         
09:53
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı         
08:31
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei