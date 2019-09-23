Son Dakika Haberleri: İnşaatına yardım ettiği caminin avlusunda öldü
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İnşaatına yardım ettiği caminin avlusunda öldü

1 saat önce

Antalya'da inşaat işlerine yardım etmek için gittiği camide fenalaşan 59 yaşındaki Nurettin Dilmen, hayatını kaybetti.

İnşaatına yardım ettiği caminin avlusunda öldü, System.String[]

Antalya'da inşaat işlerine yardım etmek için gittiği camide fenalaşan 59 yaşındaki Nurettin Dilmen, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası Nurettin Dilmen, cami ve bahçesindeki bazı inşaat işlerine yardımcı olmak için Dutlubahçe Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye gitti.

Buradaki çalışmalara yardımcı olan Dilmen, bir süre sonra fenalaştı. Çevresindekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dilmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan inceleme ve işlemlerin ardından Dilmen'in cenazesi morga kaldırıldı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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