İnşaatında sona gelinen 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel İnşaatında sona gelinen 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi - Son Dakika

İnşaatında sona gelinen 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

6 saat önce

İnşaatında sona gelinen 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi 1000 yataklı hastane, en modern hastanelerden bir olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi.

İnşaatında sona gelinen 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

1000 yataklı hastane, en modern hastanelerden bir olacak

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi. 1000 yatak kapasiteli ve 256 bin metrekare alanda kurulan hastane, hizmete açıldığında bölgenin en modern hastanelerinden biri olacak. İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu. İstanbul'un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabının yüzde 90'ı tamamlandı.

1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy'ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Göztepe Şehir Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle büyük değişim yaşayacak. Eskinin "Göztepe SSK'sı olarak bilinen hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayakta hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapılan hastane proje olarak geçtiğimiz günlerde hizmete başlayan Okmeydanı Şehir Hastanesinin aynısı olması ve Türkiye'nin depreme dayanıklı hastanelerinden biri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yapımı devam eden Göztepe Şehir Hastanesinin önümüzdeki Eylül ayında açılışının yapılmasının planlandığını duyurdu. Toplamda bin yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı süren Göztepe Şehir Hastanesi bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip. Ayrıca Göztepe Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda % 90'ı tamamlanan hastanenin ilave bir kısım daha eklenecek; sonra hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak. Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde İstanbullulara hizmet verecek.

Göztepe Şehir Hastanesinin yeni binasının teknik kapasite olarak 1. etabında; hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak kapasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1, 906 otopark kapasitesiyle Türkiye'nin örnek hastanelerinden biri olacak.

Öte yandan İstanbul'un en modern hastanelerinden olacak olan Göztepe Şehir Hastanesi 20 ameliyathanesi, 1 adet doğum ameliyathanesi, 40 doğum odası, 231 poliklinik odası, 15 laboratuvar odası, 15 MR odası, 8 röntgen odası, 3 tomografi odası, 5 ultrason odası, 26 görüntüleme odası, 28 asansörden oluşacak.

İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

İnşaatında sona gelinen 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:09 Kaynak: İHA

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