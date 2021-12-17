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İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı - Son Dakika

İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı

17.12.2021 11:59
İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde inşaatlarda çalışarak elde ettiği birikimle 43 koyun alan 35 yaşındaki Şakir Temam'ın hayvanlarından 17'si, kurt saldırısı sonucu telef oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde inşaatlarda çalışarak elde ettiği birikimle 43 koyun alan 35 yaşındaki Şakir Temam'ın hayvanlarından 17'si, kurt saldırısı sonucu telef oldu.

İlçede yıllarca inşaatlarda demir ustası olarak çalışan Temam, 6 ay önce biriktirdiği parayla, ineğini de satarak 43 koyun aldı.

Hayvancılık yapmaya başlayan Temam'ın sürüsüne, 11 Aralık'ta arazide otladıkları sırada kurt saldırdı. Saldırıda 17 koyun telef oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Temam, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl inşaatlarda çalışarak biriktirdiği parayla başladığı hayvancılığın tek geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Kendi imkanlarıyla koyun alıp hayvancılık yaptığını anlatan Temam, "Akşama doğru koyunlara hanımım bakıyordu. Koyunlar iki sürü olmuş. Bir bölümü dağa, yukarı gidiyor. Hanımın yanına geldim ki yarısı yok. 'Ne yaptın?' dedim. 'Koyunlar iki sürüye ayrıldı' dedi. Kardeşimi aradım, 'Gel sen bunları ağıla götür, biz de diğer koyunlarımızı alıp gelelim' dedim." ifadelerini kullandı.

Uzun süre aramasına rağmen hayvanlarını bulamadığını belirten Temam, "Eşe dosta haber verdim. Komşularım geldi. Saat gece 04.00'e kadar aradık, bulamadık. Sabah erkenden eşimle tekrar koyunları aramak için evden çıktık. Dağa vardığımızda 17 koyunumu kurt telef etmiş." dedi.

Şakir Temam, kurt saldırısından dolayı 25 bin lira kaybı olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı
İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı
İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı
İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı
İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı

Yeşilyurt, Aralık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaatlarda çalışarak aldığı 43 koyundan 17'sini kurda kaptırdı - Son Dakika


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