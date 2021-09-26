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Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu - Son Dakika

Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu

26.09.2021 15:04
Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu, System.String[]

Bursa'dan İstanbul'a araba almaya giden Ahmet Dağ, yanında taşıdığı 111 bin lirasını bir anlık dalgınlıkla Yalova'da bindiği dolmuşta unuttu. Polise başvuran adamın parasından hala bir haber gelmezken Dağ, "Ben bu parayı toplamak için yıllarca inşaatlarda çalıştım, eşim evde hasta onu hastaneye götürmek için araba almaya karar verdim, bir anlık dalgınlık sonucunda paramı kaybettim" dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Ahmet Dağ zor şartlarda biriktirdiğini söylediği 111 bin TL ile İstanbul Pendik'ten araba almak için Bursa şehirler arası otobüs terminalinden Yalova'ya gelen otobüse bindi. Daha sonra Yalova terminalinde otobüsten inen tahlisiz adam buradan bindiği dolmuş ile Yalova feribot iskelesine gelerek İDO feribotu ile İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

TERMİNALDE DÜŞÜRMÜŞ

Ahmet Dağ isimli yaşı adam Bindiği Yalova - Pendik Feribotu seyir halinde iken bir anda içinde 111 bin lira paranın olduğu poşetin yanında olmadığını fark etti. Panikle durumu hemen gemi personeline ileten yaşlı adam daha sonra aynı gemi ile Yalova'ya geri dönerek Yalova terminalinde kaybettiği para poşetinin bulunması için güvenlik kamera kayıtlarına bakılmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise yaşı adamın yanında taşıdığı para poşetini Yalova Terminalinde bindiği dolmuşta düşürdüğü tespit edildi. Ancak yaşlı adamın bindiği dolmuşta yapılan incelemede içinde 111 Bin lira para olan poşet bulunamadı. Tahlisiz adam çaresizce kaybettiği paranın bulunmasını beklerken Yalova emniyetinin olay ile ilgili soruşturması titizlikle devam ediyor.

"BU PARA İÇİN YILLARCA İNŞAATLARDA ÇALIŞTIM"

Araç almak için Bursa'dan İstanbul'a giden ve yolda parasını düşüren Ahmet Dağ isimli vatandaş paranın bir an önce bulunmasını beklerken, "Ben bu parayı toplamak için yıllarca inşaatlarda çalıştım, eşim evde hasta onu hastaneye götürmek için araba almaya karar verdim, bir anlık dalgınlık sonucunda paramı kaybettim, inşallah helal süt emmiş biri paramı bulur ve bana getirir" dedi.

Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu

İstanbul, Yalova, Gürsu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu - Son Dakika
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