İnşaatlardan 100 bin TL'lik kablo çalan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaatlardan 100 bin TL'lik kablo çalan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

İnşaatlardan 100 bin TL'lik kablo çalan 2 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde girdikleri inşaatlardan yaklaşık 100 bin TL değerinde kablo çalan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

İnşaatlardan 100 bin TL'lik kablo çalan 2 şahıs tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde girdikleri inşaatlardan yaklaşık 100 bin TL değerinde kablo çalan 2 şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Buldan'da bir çok inşaattan kablo hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen polis ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, inşaat halindeki binalardan elektrik, zil, internet, kamera ve bina içi tesisat kablolarının sökerek hurdacılara satıldığı belirledi. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler olayın faillerinin Y.A., ve C.A., isimli şahıslar olduğu tespit etti. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ve takibi sonucu yakalanan Y.A., ve C.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Dördeylül Mahallesi Duran Çeşmesi mevkiinde inşaatı bulunan ve inşaatta kabloları çalınan Muzaffer Yurtlu, "Akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçilerimizle birlikte binadan ayrıldık. Sabah gelen işçiler beni arayarak kabloların çalındığını söylediler. Gittiğimde çok şaşırdım. Daha sonra başka inşaatlarda da kabloların çalındığını öğrenince Buldan Emniyet Müdürlüğüne haber verdim. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz titiz çalışma sonucu hırsızları yakaladılar. Polisimiz teşekkür ederim" dedi.


Öte yandan, şahısların girdikleri inşaatlardan çaldıkları kabloların toplam piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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