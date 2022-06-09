İnşaatlardan 37 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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İnşaatlardan 37 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

09.06.2022 11:13
İnşaatlardan 37 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Konya'da gece saatlerinde inşaatlardan çaldığı 37 bin lira değerindeki malzemeleri sattığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi ile çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da gece saatlerinde inşaatlardan çaldığı 37 bin lira değerindeki malzemeleri sattığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi ile çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, çalıntı malzemeleri satın alan şahsa ise adli ve idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Erenköy ve Sille Ak Mahallelerinde bulunan 3 inşaat alanından toplamda 37 bin lira değerinde demir kesme makinesi, inşaat demiri, teleskopik dikme demiri ve yalıtım malzemesi çalınmasının ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde hırsızlık olayını Ejder Ö.'nün gerçekleştirdiğini ve çalıntı malzemelerini satın alanın ise Ali K., olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheliler Selçuklu ilçesinde bulunan iş yerinde yakalandı. Ali K.'nin deposundaki incelemede, hırsızlık malzemesi olan teleskopik inşaat demirleri, 1 adet demir kesme makinesi, yalıtım malzemeleri ve inşaat demirleri ele geçirildi. Malzemeler iş yerinden alınarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi Ejder Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali K. hakkında "suç eşyası satın almaktan" adli ve idari işlem başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Erenköy, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatlardan 37 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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