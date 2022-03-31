İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı

31.03.2022 09:45
İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatlardan demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatlardan demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde bazı inşaatlardan demir çalındı. Bunun üzerine Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde inşaatlardan demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerini ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, B.A.D. ve C.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı

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Hisarcık, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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