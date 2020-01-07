İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yazıhan ilçesi Durucası Sürür yol emniyet ve kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde çalıntı olduğu tespit edilen 85 adet 8 milimetre çapında inşaat demiri ele geçirildi. Araçta bulunan ve inşaatlardan demirleri çaldıkları belirlenen 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
00:06 Taciz iddiası polisi harekete geçirdi - Son Dakika Haber
23:50 Trump'tan İran'da kültürel öneme sahip bölgeler için açıklama - Son Dakika Haber
23:46 Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e 6 ay hapis istemi - Son Dakika Haber
23:42 AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu Açıklaması - Son Dakika Haber
23:30 Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Son Dakika Haber
22:55 Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 00:21:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]