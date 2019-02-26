Son Dakika Haberleri: İnşaatlardan Demir Çalan İki Kişi Tutuklandı

İnşaatlardan Demir Çalan İki Kişi Tutuklandı

7 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İnşaatlardan Demir Çalan İki Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, inşaatlardan yüklü miktar demir çalan Ali Z. (29) ve Haydar Z'yi (25) gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar polis sorgusunda, ilçe merkezinde 2 ayrı inşaattan 650 kilogram bükülmüş inşaat demiri ile 120 adet 450 kilogram kalıp demiri çaldıklarını itiraf etti. Polis ekipleri, toplam bin 100 kilogram çalıntı demir ele geçirdi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

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