İNŞAATLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARANARAK BULUNDU - Son Dakika

İNŞAATLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARANARAK BULUNDU

KARS'ta 4 ayrı inşaattan yapılan hırsızlık vakalarını araştıran polis, 100 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüpheliyi buldu.

KARS'ta 4 ayrı inşaattan yapılan hırsızlık vakalarını araştıran polis, 100 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüpheliyi buldu. Kars kent merkezinde ekim ve kasım aylarında 4 farklı inşaatta hırsızlık gerçekleşti. İnşaatlardan 18 ayaklı iskele, demir ve kalıp direği çalınması olayını araştıran Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izledikleri yaklaşık 100 saatlik kamera kayıtları sonucu şüphelinin S.B. (27) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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