Son Dakika Haberleri: İnşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel İnşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

İnşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da 5 inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 5 inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde tamamlanma aşamasında olan inşaatlardan malzeme çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, M.S. ve M.E'yi inşaattan montaj malzemeleri çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlıların daha önce de 4 inşaattan hırsızlık yaptıkları belirlendi, değeri 100 bin lira olan çalıntı malzemeler ele geçirildi.

M.S'nin kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İnşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:24 Kaynak: AA
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