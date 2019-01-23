Son Dakika Haberleri: İnşaatlardan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

İnşaatlardan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 ayrı inşaattan hırsızlık olaylarının zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İnşaatlardan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde 6 ayrı inşaattan hırsızlık olaylarının zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Muhtelif zamanlarda 6 ayrı inşaattan yapılan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda İ.K.(39) isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

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