İnşaatlardan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 ayrı inşaattan hırsızlık olaylarının zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 ayrı inşaattan hırsızlık olaylarının zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Muhtelif zamanlarda 6 ayrı inşaattan yapılan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda İ.K.(39) isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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