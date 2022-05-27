BURSA'da montajını yaptığı hazır beton kolonunun yerinden çıkmasıyla 4 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Mustafa Karadavut (51), yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İşçi Mustafa Karadavut, vinçle hazır beton kolonlarının montajını yaparken, yerinden çıkan kolonla birlikte yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika