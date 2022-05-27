İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

27.05.2022 16:21
İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

BURSA'da montajını yaptığı hazır beton kolonunun yerinden çıkmasıyla 4 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Mustafa Karadavut (51), yaralandı.

BURSA'da montajını yaptığı hazır beton kolonunun yerinden çıkmasıyla 4 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Mustafa Karadavut (51), yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İşçi Mustafa Karadavut, vinçle hazır beton kolonlarının montajını yaparken, yerinden çıkan kolonla birlikte yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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