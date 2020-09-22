İnşaatta 5 metreden düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İnşaatta 5 metreden düşen işçi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, fabrika inşaatında çalışan Ali Yılmaz (51), 5 metrelik beton kolondan düşerek yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, fabrika inşaatında çalışan Ali Yılmaz (51), 5 metrelik beton kolondan düşerek yaralandı. Malkara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında çalışan işçilerden Ali Yılmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki beton kolon üzerinden düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Yılmaz, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Son Dakika

Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi

2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti

İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti

Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı

Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti