İNŞAATTA AKIMA KAPILAN 2 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da çalıştıkları 3 katlı inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı. Olayın ardından yaşananlar ise çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, öğleden sonra Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı inşaatın en üst katında çalışan işçiler Ahmet Çiftçiler (26) ile İshak Şeyhanlı (33) ellerindeki demir ile elektrik tellerine temas edince akıma kapıldı. İşçiler yere yığılırken, mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada olayın ardından yaşananlar ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.