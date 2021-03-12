İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
12.03.2021 14:36
ADANA'nın Kozan ilçesinde inşaat halindeki bir binada birinci kattaki asansör boşluğuna düşen işçi Ramazan Kılıçlı (29), yaralandı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde inşaat halindeki bir binada birinci kattaki asansör boşluğuna düşen işçi Ramazan Kılıçlı (29), yaralandı.
İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Ramazan Kılıçlı, dengesini kaybedip birinci kattaki asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Kılıçlı'nın mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Ramazan Kılıçlı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Son Dakika Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı