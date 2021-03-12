İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde inşaat halindeki bir binada birinci kattaki asansör boşluğuna düşen işçi Ramazan Kılıçlı (29), yaralandı.

İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Ramazan Kılıçlı, dengesini kaybedip birinci kattaki asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Kılıçlı'nın mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Ramazan Kılıçlı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.