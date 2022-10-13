Olay, saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. Su tesisatçısı Fuat Güngörecek, apartmanda çalışırken dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düştü. İşçilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güngörecek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Güngörecek'in yakınları ise inşaat alanına gelip gözyaşı döktü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Güngörecek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN TESİSATÇI ÖLDÜ - Son Dakika

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