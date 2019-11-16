Son Dakika Haberleri: İnşaatta beline kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı
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İnşaatta beline kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı

6 saat önce

Aydın'da bir inşaatta göçük sonucu vücudunun bir bölümü toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'da bir inşaatta göçük sonucu vücudunun bir bölümü toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir inşaatın temel çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonrası İsmail Hakkı Kaya (40) beline kadar toprak altında kaldı.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı duyarak bölgeye gelen Kaya'nın yakınları da gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprak altında kalan işçi çıkartıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnşaatta beline kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı

İtfaiye, Aydın, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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