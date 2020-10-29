İnşaatta bulunan bebek cesediyle ilgili 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emine Ö. tutuklandı. Diğer şüphelilerden İbrahim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serhat B. ise salıverildi.

Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),