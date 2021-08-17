Üye Girişi
İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış - Son Dakika

İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış

17.08.2021 10:16

Küçükçekmece'de ağaçlık alanda bulunan inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Kimliği belirsiz olan cesette yapılan ilk incelemede, cesedin bir kısmının çürüdüğünü tespit edildi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki ağaçlık alandaki atıl vaziyetteki inşaatta edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde inşaata alkol almaya giden bir şahıs, asansör boşluğunda bir cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri asansör boşluğunda biriken su nedeniyle ceset üzerinde inceleme yapamadı. İnceleme sabah saatlerine bırakıldı.

15 SAAT SONRA İNCELEYEBİLDİLER

Ekipler, kimliği belirsiz şahıs üzerinde inceleme yapmak için olay yerine geldi. Ancak suyun çekilmediğini fark edince çalışma yapamadı. İnşaattaki suyun boşaltılması için İSKİ'ye bilgi verildi. Olay yerine gelen (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) İSKİ ekipleri, iddiaya göre kendilerinde suyu boşaltacak yeterli ekipmanın olmadığını gerekçe göstererek olay yerinden ayrıldı. Daha sonra olay yerine savcı ile birlikte tekrar gelen inceleme ekipleri, çizmelerle suyun içine girerek saat 17.00 sıralarında ancak inceleme yapabildi.

3 AYDIR ORADAYMIŞ

İncelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin bir bölümünün çürüdüğü, cinsiyetinin belirlenemediği öğrenildi. Atıl vaziyetteki inşaatta bulunan cesedin 3 aydan fazladır orada olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kime ait olduğu ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış

Küçükçekmece, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi 10:40 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti 09:55 Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı 09:29 Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı 08:42 Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı 08:03 Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 07:58 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Billur Kalkavan'a 22:09 Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü 20:23 Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
10:39 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
10:16 İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış
10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı
09:54 Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti
09:48 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
09:30 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti
09:25 Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 47 kişi hala aranıyor
08:42 Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
08:40 Eğlenmek için evine gittiği genç kızı, pompalı tüfekle başından vurdu
07:57 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı Altının gram fiyatı yeni güne 487 liradan işlem görerek başladı         
10:49
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti         
09:31
Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu! Tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu! Tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı         
08:45
"Çay soğuk" cinayetinde ifadeler birbirini tutmadı! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka anlattı         
08:09
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe         
01:30
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı         
19:06
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi         
18:53
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 10:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement