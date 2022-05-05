İNŞAATTA BULUNAN PİTBULL, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

SAMSUN'da, bina inşaatında bulunan ve çocuklar tarafından bakıldığı öne sürülen Pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldü.

İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde oturanlar, inşaat halindeki 6 katlı binanın 4'üncü katında, yasaklı ırktan köpeğin bağlı olduğu ihbarında bulundu. Bölgeye gelen İlyasköy Polis Merkezi ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polis ekipleri, köpeğin Pitbull cinsi olduğunu belirledi. İlkadım Belediyesi personeli tarafından alınarak tasmalanan köpek, barınağa götürüldü. Köpeğe, mahallede çocuklar tarafından bakıldığı öne sürüldü.