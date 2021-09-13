Üye Girişi
İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor - Son Dakika

İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor

13.09.2021 12:17

Şanlıurfa'da inşaatlarda çalışan ve molalarında da boş boya kovalarını top gibi sektirip sosyal medyada paylaşan Ali Turgut, dikkat çekiyor. Başarılı performansı ile "Urfalı Maradona" dedirten Turgut, "İnşaatlarda çalışıyorum, boş zamanlarımda kova sektiriyorum. Herkes hayret ediyor ama ben mutlu oluyorum.10 milyon civarında izlenen videolarım oldu. " dedi.

Şanlıurfa'da geçimini inşaatlarda çalışıp alçı ve boya işi yaparak sağlayan Ali Turgut, boş boya kovalarını futbol topu gibi sektirdiği gösterilerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Videoları çok sayıda kişi tarafından beğeniyle izlenen Turgut, futbolu sevdiğini ve kovalarla yaptığı gösterilerin ardından çevresinde "Urfalı Maradona" olarak anıldığını söyledi.

İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona', performansıyla etkiliyor

"ÇORAPLARIN İÇİNE TAŞ KOYUP TOP GİBİ OYNARDIK"

Çocukluğundan itibaren futbolcu olma hayali kurduğunu ve Şanlıurfaspor altyapısında da yer aldığını anlatan Turgut, "Bu yeteneğim çocukluktan beri var. Maddi durumumuz iyi olmadığı için top alamıyorduk. Eski çorapların içine taş koyup top gibi yapar oynardık. Bu yeteneğim o yıllardan geldi. Şimdi kovayı futbol topu gibi sektiriyorum. Her gün kendimi geliştirip bu alanda profesyonel kova sektiricisi oldum. Benim bu yeteneğimi gören çalışma arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine cep telefonuyla video çekmeye başladım. Bu videoları kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Görüntülerimi izleyenler kovayı sektirmemi futbolcuların topla bile yapamadıklarını söylüyor. Herkes bu yeteneğime hayret ediyor. Bu Allah'ın bana vermiş olduğu bir yetenek ve ben bundan mutluyum" diye konuştu.

İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona', performansıyla etkiliyor

KIRMIZI KART YEDİ, FUTBOL HAYALİ SON BULDU

Şanlıurfaspor'un altyapısında oynadığı dönemleri anlatan Turgut, "20 yıldır inşaatta alçı ve boya işi yapıyorum. Çalışırken yemek molalarında, kovayı top gibi sektiriyorum. Daha sonra çektiğim görüntüleri sosyal medyaya paylaşıyorum. 10 milyon civarında izlenen videolarım oldu. Ben futbolcu olmayı çok istiyordum. Şanlıurfaspor yapısında yer aldım ve bir maçta haksız yere kırmız kart yemem üzerine futbol hayatımı noktaladım. Ondan sonra inşaatlarda çalışmaya başladım ama futboldan kopmadım kovaları sektirmeye başladım. Çevremdekiler yeteneğimden dolayı beni 'Urfalı Maradona' olarak anmaya başladı. Bu lakabı taşımak benim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.

İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor

Şanlıurfaspor, Ali Turgut, Şanlıurfa, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 12:22 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var 12:13 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı 11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz 11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış 11:18 Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış
Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak 11:00 Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı 10:20 Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı

Son Dakika Haberleri
12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti
12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık
12:19 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
12:17 İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
12:12 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:57 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti         
12:56
Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık         
12:29
Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi         
12:20
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı         
11:15
Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı         
10:21
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler         
09:25
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 13:17:21. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement