Üye Girişi
İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi - Son Dakika

İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi

18.06.2021 10:15
İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi, System.String[]

Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2021 Mayıs Ayı Raporu'nu açıkladı.

Hazır Beton Endeksi'nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koyan Rapor, bunda özellikle Faaliyet ve Beklenti Endekslerindeki dalgalanmanın azalmış olmasının etkili olduğunu gösterdi. Endekslerin tamamının eşik değere çok yakın hareket etmesi, sektörde olumlu ya da olumsuz yönde hareketin azaldığına işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2021 Mayıs Ayı Raporu'nu açıkladı. Endeks değerleri, Hazır Beton Endeksi'nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koydu. Bunda özellikle Faaliyet ve Beklenti Endekslerindeki dalgalanmanın azalmış olmasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Endekslerin tamamının eşik değere çok yakın hareket etmesi, sektörde olumlu ya da olumsuz yönde hareketin azaldığına işaret etmektedir. Mayıs ayında faaliyet düzeyinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu verilerine göre mayıs ayında bütün endeksler, pandeminin etkilerinin görüldüğü geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüksek görünmektedir. Oranların yüksek görünmesindeki baz etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Geçen yıla göre artışın en yüksek olduğu Faaliyet Endeksi'nin mayıs ayında eşik değerin altında kalması dikkat çekicidir. Beklentinin geçen yıla kıyasla sınırlı düzeyde yüksek kalması ve Güven Endeksi'nin tam eşik değerde kalması birlikte değerlendirildiğinde, geride bıraktığımız mayıs ayında göstergelerin istenilen düzeyde oluşmadığı görülmektedir.

Önümüzdeki aylarda inşaat faaliyetlerinde yükselme bekleniyor

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Güven Endeksi'nin eşik değerde kalması uzun dönemli toparlanma için henüz şartların oluşmadığını göstermektedir. Mayıs ayında faaliyet düzeyinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirmektedir." dedi.

İnşaatta hissedilir bir hareket gözlenmiyor

Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yavuz Işık, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansıyla yüzde 7 büyüme kaydetti. Beklentiler Türkiye'nin yüzde 6,5 civarı büyüyeceği yönündeydi. Faaliyetler bazında incelendiğinde, tüm iktisadi faaliyetlerin, geçen yıla kıyasla pozitif yönlü hareket ettiği anlaşılmaktadır. Hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisi açısından bu çok önemli bir başarıdır ancak diğer yandan, sektörler içinde, zincirlenmiş hacim endeksi olarak en düşük iki büyüme %2,4 ile gayrimenkul faaliyetleri ve %2,8 ile inşaatta görülmektedir. Daha da ilginç olanı, geçen yılın ilk çeyreğinde bütün sektörler içinde küçülen (-%2,8) yegâne sektör inşaattı. Yani baz etkisi ile bu yıl inşaatın diğer sektörlere kıyasla çok daha yüksek oranda büyümesi gerekirken ne yazık ki inşaatta bu gerçekleşmemiştir. İkinci çeyreğin geride bıraktığımız iki ayında inşaatta hissedilir bir hareketten bahsedilememektedir. Bir yandan yüksek faiz ile birlikte artan finansman maliyeti diğer yandan döviz kurundaki artışa bağlı ithal girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında inşaat sektörü ivme kazanamamaktadır. " dedi.

Türkiye, İnşaat, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı HDP'li Beştaş ile polisler arasında çadır tartışması: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz 11:44 HDP'li Beştaş ile polisler arasında çadır tartışması: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek 11:41 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi 11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak 10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar 10:21 Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı         
11:53
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti         
11:42
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti         
11:41
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı         
11:03
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 12:03:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement