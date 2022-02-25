İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu

25.02.2022 17:39
İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu

Samsun'da kendisine ait inşaatta çalışırken demir kestiği sırada sırt üst düşen şahıs hastanelik oldu.

Samsun'da kendisine ait inşaatta çalışırken demir kestiği sırada sırt üst düşen şahıs hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendine ait inşaata çalıştığı sırada demir keserken sırt üstü yere düşen İ.B. (62) yaralandı. Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralanan adam, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Tır sürücüsü aracında baygın halde bulundu Tır sürücüsü aracında baygın halde bulundu Polisin dur ihtarına uymayarak çarparak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Polisin dur ihtarına uymayarak çarparak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement