Son Dakika Haberleri: İnşaatta durgunluğa rağmen Görükle'de satışlar sürüyor

İnşaatta durgunluğa rağmen Görükle'de satışlar sürüyor

50 dakika önce

Ülke genelinde geçen ay en fazla konutun satıldığı 5. kent konumundaki Bursa'da, yatırım için daire almak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölge olan Görükle'de, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen satışlardaki hareketlilik hız kesmiyor.

İnşaatta durgunluğa rağmen Görükle'de satışlar sürüyor, System.String[]
Ülke genelinde geçen ay en fazla konutun satıldığı 5. kent konumundaki Bursa'da, yatırım için daire almak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölge olan Görükle'de, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen satışlardaki hareketlilik hız kesmiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:10 

Bursa, Görükle, Ekonomi
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