İnşaatta durgunluğa rağmen Görükle'de satışlar sürüyor
50 dakika önce
Ülke genelinde geçen ay en fazla konutun satıldığı 5. kent konumundaki Bursa'da, yatırım için daire almak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölge olan Görükle'de, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen satışlardaki hareketlilik hız kesmiyor.
Ülke genelinde geçen ay en fazla konutun satıldığı 5. kent konumundaki Bursa
'da, yatırım için daire almak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölge olan Görükle
'de, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen satışlardaki hareketlilik hız kesmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:10
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