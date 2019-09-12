Son Dakika Haberleri: İnşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
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İnşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, bir inşaatta beton mikserinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı.

İnşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, bir inşaatta beton mikserinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta meydana geldi. Yapıya beton dökmek için gelen beton mikserinin elektrik tellerine teması sonucu araçta  çalışan Ahmet Gören (33) ve Hüseyin Erdoğan (30) akıma kapılarak yaralandı. İşçileri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçileri Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan işçilerin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Gören, Viranşehir, Yenişehir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:53 Kaynak: DHA
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