İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

29.07.2022 18:52

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Adana'da kalıp işçisi inşaatın damında çalışırken elindeki demir kalıbın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldıADANA Adana'da kalıp işçisi inşaatın damında çalışırken elindeki demir kalıbın yüksek gerilim hattına...

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da kalıp işçisi inşaatın damında çalışırken elindeki demir kalıbın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı

ADANA Adana'da kalıp işçisi inşaatın damında çalışırken elindeki demir kalıbın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Suriyeli kalıp işçisi Abdulkadir Hamşo, kalıp işi yaptığı inşaata giderek çalışmaya başladı. İnşaatın damına çıkarak kalıpları söken Hamşo, o sırada üzerinden geçen elektrik hattının tellerine demir kalıbın değmesi sonucu akıma kapıldı. Hamşo'nun çalışma arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerin ardından Abdulkadir Hamşo'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hamşo'nun cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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