Son Dakika Haberleri: İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

46 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti.

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]
İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerindeki inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine basınca, kaçak elektrik akıma kapıldı. İşçinin yardımına inşaatta çalışan arkadaşları koştu. Ağır yaralanan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:01 Kaynak: DHA
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