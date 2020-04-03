İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mevlüt Y, elinde bulunan metalin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Mevlüt Y, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mevlüt Y, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edildi.