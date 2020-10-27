İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu - Son Dakika

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

27.10.2020 22:33
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.

Bugün saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7034 sokaktaki bir inşaattan yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği ikinci kata çıktıklarında 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı iplerden zkurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde, sağlık durumu iyi olduğu belirlenen talihsiz çocuk, polis merkezine götürüldü.Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Kemalpaşa Mahallesi, Bornova, Polis, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu - Son Dakika

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