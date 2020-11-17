İnşaatta hırsızlığa tutuklama - Son Dakika

İnşaatta hırsızlığa tutuklama

17.11.2020 02:57
İnşaatta hırsızlığa tutuklama, System.String[]

Malatya'da inşaatlardan malzeme çalan 1 kişi tutuklandı.

Malatya'da inşaatlardan malzeme çalan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tecde Mahallesi'nde iki ayrı inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. İnceleme başlatan ekipler, hırsızlık olaylarını İ. H.'nin gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin mahkemeye sevk edilen İ.H. tutuklandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bir ikametten cep telefonun çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelileri G. K. ve M. U. yakalanarak gözaltına alınırken, Taştepe ve Tandoğan Mahallelerinde iki ayrı şahıstan toplam 6.15 gram esrar ele geçirildi.

Nuriye Mahallesi civarında yapılan şok uygulamada ise 2 kesici alet ele geçirilirken, Sanayi Kavşağı mevkiinde trafikten çekme belgeli olduğu tespit edilen iki motosiklette trafikten men edildi. - MALATYA

İnşaatta hırsızlığa tutuklama
İnşaatta hırsızlığa tutuklama
İnşaatta hırsızlığa tutuklama
İnşaatta hırsızlığa tutuklama

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta hırsızlığa tutuklama - Son Dakika


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