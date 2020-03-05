İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı - Son Dakika

İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katttaki balkona düşen dekorasyon ustası Mehmet Güner (26), ağır yaralandı.

İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katttaki balkona düşen dekorasyon ustası Mehmet Güner (26), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 7 katlı inşaatın 3'üncü katında meydana geldi. Dış cephe dekorasyon işinde çalışan işçilerden Mehmet Güner, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düştü. Yaklaşık 2, 5 metre yükseklikten düşen Güner, yaralandı. Sesi duyan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Güner, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Güner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Mehmet Güner, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında TSK, Halep'te Rus keşif uçağı düşürdü
Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:52:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]