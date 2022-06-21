İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu

21.06.2022 16:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir inşaat alanında kireçle oynayan 3 çocuk, fenalaşarak hastanelik oldular.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir inşaat alanında kireçle oynayan 3 çocuk, fenalaşarak hastanelik oldular.

Olay, Hamidiye Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Ahmet Y. (8), Velid G. (9) ve Bünyamin K. (13) inşaat alanındaki kireçle oynamaya başladılar. Uzun süre kireçle oynayan çocuklar fenalaşırken, çocukları gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Çocuklar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

(Salih Bilal Aslan - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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