Olay, Hamidiye Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Ahmet Y. (8), Velid G. (9) ve Bünyamin K. (13) inşaat alanındaki kireçle oynamaya başladılar. Uzun süre kireçle oynayan çocuklar fenalaşırken, çocukları gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Çocuklar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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