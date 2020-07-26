İnşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kahramankazan'da bir inşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 14 katlı inşaattan gelen havlama sesini duyan vatandaşlar itfaiye ve polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi binaya çıkarak arama yaptı ancak köpeği bulamadı. Aramayı genişleten itfaiye ekibine vatandaşlar da destek verdi, köpek birinci katın merdiven boşluğunda bulundu.

Korkan köpeği, 19 yaşındaki İrem Öztürk (19), ekmek ve su vererek sakinleştirdi.

İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen köpek, kaçarak gözden kayboldu.

Çevrede toplanan vatandaşlar köpeği kurtaran itfaiye ekibine ve onlara yardımcı olan İrem Öztürk'e alkışlarla teşekkür etti.