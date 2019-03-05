İnşaatta mali sıkışıklık devam ediyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı "Şubat 2019 Sektör Raporu"nu açıkladı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı "Şubat 2019 Sektör Raporu"nu açıkladı. Raporda, inşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklığın 2019 yılının ilk iki ayında da sürdüğü bildirildi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"

Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi

Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı