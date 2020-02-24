İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak'taki bir inşaat alanında dayanma duvarı yapımı sırasında toprak kaydı.

Göçüğü önceden fark eden bir inşaat işçisi, kaçarken yaralandı. Şantiyedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Darıca Belediyesine bağlı yapı denetim ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ekipler, dayanma duvarının eksik kalan kısmı tamamlanana kadar inşaatın bitişiğinde yer alan 2 binadaki 4 dairenin tahliye edilmesine karar verdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri inşaatın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Vatandaşların Darıca Belediyesi tarafından ilçedeki bir otele yerleştirileceği öğrenildi.

İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kocaeli, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize'de 830 mevsimlik işçi alımını duyanlar gece yarısından itibaren kuyruğa girdi
Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:06:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]