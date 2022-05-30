İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi

30.05.2022 13:28

İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdiKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta inşaat halindeki bir binada önlem almadan sulama yapan çalışan kazaya davetiye çıkardı.

İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta inşaat halindeki bir binada önlem almadan sulama yapan çalışan kazaya davetiye çıkardı.

Onikişubat ilçesindeki inşaat halindeki binanın dışındaki iskele demirlerine tutunarak sulama yapan çalışan pes dedirtti. Adeta kazaya davetiye çıkaran çalışanın tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, inşaatın üst katlarında çalışma yapan işçi, bina dışındaki iskeleye çıktığı ve iskelenin demirlerine basıp elindeki hortumla binanın dışını suladığı görüldü.

Kısa süreli kaydedilen görüntüler sonrası çalışanın binaya girdiği öğrenildi.

İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi
İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi
İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi
İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta önlem almadan sulama yapan işçi yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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